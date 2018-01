Na východe hrozí povodeň, v Jelšave je zhoršená kvalita ovzdušia

Na archívnej snímke rieka Bodrog (3. stupeň povodňovej aktivity). Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 8. januára (TASR) – Na krajnom východe Slovenska, v okresoch Michalovce a Trebišov, hrozí povodeň. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal do utorka (9.1.) 11.00 h výstrahu 1. stupňa.SHMÚ upozorňuje na rieky Bodrog a Latorica, kde majú pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.Zhoršená kvalita ovzdušia naďalej trvá v Jelšave a v okolí. Výstraha pred závažnou smogovou situáciou potrvá až do odvolania.