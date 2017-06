Na východe Slovenska počet chorých na chrípku klesá

Ilustračné foto. Foto: TASR Ilustračné foto. Foto: TASR

Prešov/Košice 4. júna (TASR) - V Košickom kraji došlo v porovnaní s prechádzajúcim týždňom k poklesu chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) o 5,9 percenta. V rámci Prešovského kraja došlo tiež k poklesu chorobnosti.Zo správy o aktuálnej epidemiologickej situácii v Košickom kraji zverejnenej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach, priebeh ochorení bol komplikovaný u 73 osôb, teda u 1,9 percenta zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy. Najvyššia chorobnosť v Košickom kraji bola v skupine ARO zaznamenaná u detí do päť rokov. Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený ani v jednom školskom zariadení.V Prešovskom kraji bolo hlásených 3882 prípadov ARO. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 78 osôb, medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy. Najvyššia chorobnosť v kraji bola zaznamenaná u deti do päť rokov. Vyučovanie nebolo prerušené ani v jednom školskom zariadení.RÚVZ so sídlom v Prešove zároveň informoval, že v priebehu týždňa (31.5.) bolo nahlásené ochorenie na vírusovú hepatitídu typu A u 24-ročného muža z okresu Svidník. "Pri epidemiologickom šetrení bolo zistené, že ide o importované ochorenie z Poľska, kde bol muž na študijnom pobyte v meste Bydgoszcz. Tu bol zároveň aj izolovaný na infekčnom oddelení," informoval RÚVZ na svojej internetovej stránke.