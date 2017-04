Na východe Ukrajiny zabili pozorovateľa OBSE. Žiadajú spravodlivosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. apríla (TASR) - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá monitoruje konflikt na východnej Ukrajine, požiadala dnes o spravodlivosť v súvislosti so zabitím svojho pozorovateľa pri výbuchu v konfliktnej oblasti.Generálny tajomník OBSE Lamberto Zannier pri návšteve Moskvy vyhlásil, že OBSE urobí všetko pre to, aby bola vinná strana pohnaná pred súd, informovali podľa agentúry DPA ruské štátne médiá.Zannier, ktorý pôvodne pricestoval do ruskej metropoly na trojdňovú návštevu, povedal, že ju v dôsledku tohto incidentu skráti.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po stretnutí so Zannierom povedal, že Rusko trvá na včasnom a objektívnom vyšetrení prípadu.OBSE vo vyhlásení uviedla, že pri nedeľňajšom výbuchu, o ktorom sa domnievajú, že ho spôsobila pozemná mína, jeden jej pozorovateľ zahynul a dvaja ďalší utrpeli zranenia.Proruské povstalecké skupiny bojujú s ukrajinskou armádou už tri roky v dvoch najvýchodnejších regiónoch Ukrajiny susediacich s Ruskom. V konflikte podľa odhadov OSN zahynulo na 10.000 ľudí.Očakáva sa, že konflikt na Ukrajine bude počas Zannierovej návštevy Moskvy jadrom jeho rozhovorov s ruskými predstaviteľmi.Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz, ktorý v súčasnosti predsedá OBSE, navštívil Moskvu s rovnakým cieľom v januári.Lavrov vtedy povedal, že Rusko je pripravené ponechať pozorovateľom OBSE strelné zbrane na osobnú ochranu v konfliktnej oblasti. Kurz a Lavrov sa tiež dohodli, že pozorovateľskú misiu treba posilniť a Lavrov vyzval na zvýšenie počtu pozorovateľov.