Na východe Ukrajiny zahynul pozorovateľ organizácie OBSE

Ilustračné foto Luhanska.

Praha/Viedeň 23. apríla (TASR) - Najmenej jeden pozorovateľ Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) prišiel dnes o život na východe Ukrajiny. Obeťou sa stal americký lekár. Hliadkové vozidlo OBSE, ktoré podľa informácií Českej televízie riadil Čech, narazilo na mínu pri obci Prybyš neďaleko mesta Luhansk a vybuchlo. Zranenia utrpel český vodič a ďalší člen pozorovateľskej misie - Nemec; oboch previezli do nemocnice. Spravodajskému portálu Novinky.cz to uviedlo české ministerstvo zahraničných vecí.Stav vodiča by nemal byť vážny, dodalo ministerstvo.Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz ako súčasný výkonný predseda OBSE tiež potvrdil incident." uviedol Kurz vo vyjadrení na Twitteri. Politik žiada úplné vyšetrenie prípadu s vyvodením zodpovednosti.Explózia nastala dnes počas jednej z kontrolných ciest vozidlom na trase medzi mestami Slovjanoserbsk a Sokiľnyky. Šesťčlenná hliadka pozostávajúca z dvoch obrnených vozidiel OBSE cestovala po úseku v Luhanskej oblasti, ktorý nie je pod kontrolou ukrajinských úradov, ale proruských separatistov.OBSE vyslala osobitnú monitorovaciu misiu na Ukrajinu v roku 2014, keď vypukol konflikt medzi ukrajinskou vládou a Ruskom podporovanými povstalcami. OBSE má na Ukrajine 600 pracovníkov. Členmi monitorovacej misie vo východoukrajinskej časti nazývanej Donbas sú neozbrojení civilisti a zástupcovia členských štátov OBSE.Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel vyjadril znepokojenie nad dnešným zabitím pozorovateľa. "" dodal.Medzinárodným spoločenstvom vyrokovaný mierový plán z roku 2015 ešte stále nebol zavedený do praxe.