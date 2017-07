Na výročie masakry neprišiel do Srebrenice nikto zo srbskej vlády

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Srebrenica 11. júla (TASR) - Tisíce ľudí sa zhromaždili dnes v bosnianskom meste Srebrenica, aby sa zúčastnili na spomienkovom obrade pri príležitosti 22. výročia tamojšej masakry a pohrebe ďalších 71 obetí, ktorých pozostatky sa podarilo nájsť v masových hroboch.Podľa informácií srbského spravodajského portálu B92 zo Srbska tento rok neprišiel žiaden z oficiálnych vládnych predstaviteľov a člen predsedníctva Bosny a Hercegoviny Bakir Izetbegovič vyzval Srbov, aby prestali popierať srebrenickú genocídu.Na srebrenickú spomienku prišli opoziční poslanci srbského parlamentu Nedan Čanak a Čedomir Jovanovič. Podľa Jovanoviča neexistuje žiadny súd, ktorý by Srbov zbavil zodpovednosti za to, čo sa v Srebrenici udialo. Dodal, že v Srebrenici došlo ku genocíde, a vyjadril nádej, že oficiálni srbskí predstavitelia to tiež čoskoro uznajú.Srebrenica sa stala dejiskom najväčšej masakry na území Európy od skončenia druhej svetovej vojny. Bosnianskosrbské sily pri nej zavraždili v júli 1995 - krátko pred koncom vojny v Bosne - približne 8000 Moslimov.