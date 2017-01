Na výstave amatérskych fotografov Prizma 2017 sa prezentuje 56 autorov

Najnovšou tvorbou sa na regionálnej výstave amatérskych fotografov Prizma 2017, ktorú vo štvrtok 26. januára 2017 sprístupnili verejnosti v galérii Regionálneho kultúrneho centra (RKC) v Prievidzi, sa prezentuje 56 autorov so 180 fotografiami. Na snímke vystavené práce v kategórii čiernobiela fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Prievidza 26. januára (TASR) – Najnovšou tvorbou sa na regionálnej výstave amatérskych fotografov Prizma 2017, ktorú dnes sprístupnili verejnosti v galérii Regionálneho kultúrneho centra (RKC) v Prievidzi, prezentuje 56 autorov so 180 fotografiami. Podľa odbornej poroty tohoročná Prizma v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi posunula opäť vyššie latku kvality. Výstava, presvedčivo dokumentuje aj návrat fotoamatérov ku klasickej čiernobielej fotografii, pretože popri farebnej fotografii, je takmer polovica čiernobielych prác.“ konštatoval predseda poroty Karol Kobella.Zdôraznil, že v porovnaní s minulým rokom sú práce najmladších autorov oveľa optimistickejšie ako vlani, keď si vyberali trochu pochmúrne témy. Medzi ocenenými sú Paulína Šimková, Daria Zasydkovič, Sabína Dubcová, Adriana Valková a ďalší. Predsedu poroty mrzí, že čiastočne poklesla úroveň prác autorov v kategórii do 21 rokov. Predpokladá, že je to iba dočasná stagnácia. Zato vysoko vyzdvihol technickú aj obsahovú kvalitu fotografií, ktoré do súťaže poslali amatéri nad 21 rokov. Sú to už skúsení autori, ktorí sú na úrovni profesionálov. Patria medzi nich Silvia Kobelová, Ľubo Košian, Karol Važan, Igor Oršula, Rastislav Hustý, Ján Macho a iní.Výstava potrvá do 26. februára. Najlepšie práce postupujú do krajského kola, z ktorého môžu ďalej postúpiť do celoštátneho kola fotografickej súťaže AMFO 2017.