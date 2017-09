Na výstave v SNG si možno vyskúšať tvorbu gotického oltárneho obrazu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Monika Voleková Foto: Teraz.sk/Monika Voleková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) – Slovenská národná galéria (SNG) pripravila monografickú výstavu starého umenia s názvom Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500. Dnes o 18. hodine ju sprístupnia verejnosti na druhom poschodí Esterházyho paláca SNG v Bratislave.uviedol pre TASR kurátor Dušan Buran.Podľa neho majster bývalého mariánskeho oltára z františkánskeho kláštora v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši patril k najlepším maliarom stredoeurópskej neskorej gotiky. Spolupracoval s významnými spišskými sochármi vrátane Majstra Pavla z Levoče. Na rozdiel od neho ostáva jeho dielo pomerne neznáme doma aj v zahraničí. Väčšina obrazov Majstra z Okoličného sa pritom vyznačuje atraktívnou syntézou nizozemskej neskorej gotiky (krajina s architektúrou, selektívny záujem o popisné detaily) s talianskou renesanciou (psychologizujúce výrazy postáv, jemné lazúry). Umelec udržiaval výkonnejší ateliér, z ktorého pochádza niekoľko ďalších vynikajúcich diel, dnes zväčša v cirkevných majetkoch: dva bočné oltáre v Smrečanoch (1510) alebo maľby bočného oltára Navštívenia Panny Márie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach (1516).Oltár, ktorý dal anonymnému maliarovi meno, bol rozobratý v 18. storočí, jeho jednotlivé časti sa zachovali v niekoľkých zbierkach na Slovensku v Poľsku a Maďarsku. SNG v roku 2010 kúpila z neho jednu tabuľu - Ukrižovanie a po sedemročnom reštaurovaní sa stala podnetom na usporiadanie výstavy. Na nej sú všetky zachované časti oltára z rôznych zbierok. Formát expozície je pre návštevníkov múzea trocha netradičný, lebo je to analytická výstava na jednom poschodí, ktorá obsahuje takmer 50 gotických artefaktov: oltárne triptychy, tabule, skulptúry a grafické listy.Rovnakú dôležitosť ako originálne diela majú nové poznatky vyplývajúce z reštaurovania oltárnych tabúľ či stavebno-historických výskumov kostola z Okoličného. Okrem fotografií ho možno spoznať aj nástennou projekciou virtuálneho 3D modelu so zvukovou inštaláciou.Celú expozíciu sprevádzajú grafiky, ktoré slúžili tvorcom oltára pri figuratívnej kompozícii. V závere expozície sa na dotykovej obrazovke možno zahrať na maliara a vyskúšať si tvorbu oltárneho obrazu. Okrem podkladových dekorácií obsahuje 20 postáv a rovnaký počet rôznych predmetov. Ich nekonečným množstvom kombinácií sa dajú vytvoriť výsledné obrazy.Výstavu, ktorá potrvá do 26. novembra, dopĺňa viac ako 170-stranový katalóg s množstvom textu a všetkými dielami.