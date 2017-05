Na Wall Street sa vo štvrtok pokračovalo v prelamovaní rekordov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. mája (TASR) - Vo štvrtok (25. 5.) pokračovalo prelamovanie rekordov na Wall Street. Nové maximá stanovili technologické indexy Nasdaq Composite a Nasdaq 100, rovnako ako široký index S&P 500. Kľúčový index Dow Jones Industrial pokračoval v zotavovaní z prudkého poklesu v polovici minulého týždňa a aktuálne sa opäť nachádza na úrovni zo začiatku marca.Dow Jones si vo štvrtok pripísal 0,34 % a uzavrel na úrovni 21.082,95 bodu. To znamená, že zostal pod svojím rekordným maximom približne o 86 bodov. S&P 500 vo štvrtok vzrástol o 0,44 % na 2415,07 bodu. Nasdaq 100 sa zvýšil o 0,84 % na 5778,37 a Nasdaq Composite stúpol o 0,69 % na 6205,26 bodu.Americká centrálna banka (Fed) v zápisnici zo svojho posledného zasadnutia menového výboru (FOMC) načrtla optimistický obraz stavu ekonomiky USA. Strážcovia meny zároveň signalizovali, že pri normalizácii expanzívnej menovej politiky budú naďalej postupovať opatrne.Vo štvrtok sa nedarilo akciám ropných spoločností, ktoré išli proti trendu a oslabili. Pod tlak sa dostali pre zníženie cien ropy. Chevron stratil približne 1 % a ConocoPhillips takmer 3,5 %.Naopak, akcia Best Buy vyskočila o 21 %. Dôvodom boli hospodárske výsledky za 1. štvrťrok, ktoré prekonali očakávania trhu. Pozitívne výsledky podporili aj akcie Sears (+13,5 %) a akcie Abercrombie & Fitch (+9 %).