Na Záhorí začal premávať cyklovlak Záhoráčik

Bratislava 29. apríla (TASR) – Podporiť cestovný ruch na Záhorí a uľahčiť turistom spojenie so zaujímavými miestami v tomto regióne umožní turistický cyklovlak Záhoráčik. Dnes ho prvýkrát vypravili na trať Záhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie, na ktorej bude premávať cez víkendové a sviatočné dni až do 1. októbra, dvakrát denne.Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo v tejto súvislosti pripomenul dlhoročné úsilie o obnovu trate, ktorá sa mala zrušiť.uviedol Frešo. Dodal, že dlhodobou filozofiou kraja je rozvíjať víkendový cestovný ruch. Projekt by však podľa jeho slov nemal ostať iba víkendovou atrakciou.avizoval.Vlakovú súpravu tvorí motorová jednotka s kapacitou 88 miest na sedenie. Národný cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Peter Klučka ocenil, že Záhoráčik bude mať špeciálny vozeň pre prepravu bicyklov, vďaka ktorému sa môžu cykloturisti, mieriaci ku severozápadným svahom Malých Karpát a do dolnozáhorských lesov, vyhnúť z pohľadu cyklistov nebezpečnej ceste z Lozorna do Plaveckého Podhradia.povedal.Na trati platia okrem tarifných cestovných lístkov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) aj cestovné preukazy Bratislavskej integrovanej dopravy (BID).ozrejmil Marián Rovenský, predseda predstavenstva BID.Projekt realizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko a krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism.