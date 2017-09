Na základnej škole v Prievidzi otvorili novú tanečnú triedu

Žiačky tancujú v novootvorenej tanečnej triede počas prvého školského dňa, 4. septembra 2017 v Prievidzi. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Prievidza 4. septembra (TASR) - Deti zo Základnej školy (ZŠ) na Ulici energetikov v Prievidzi dostali k novému školskému roku tanečnú sálu. Využívať ju budú najmä žiaci zo športových tried.povedala riaditeľka ZŠ na Ulici energetikov Ivana Škrteľová.Tanečnú sálu si riaditeľka školy, ktorá je zároveň trénerkou aerobiku, podľa svojich slov vysnívala.priblížila.Táto škola je nepochybne spojená s tancom, podotkla primátorka mesta Katarína Macháčková, ktorá tanečnú sálu uviedla do života.dodala.Športové triedy so zameraním na aerobik a futbal má ZŠ v každom ročníku na druhom stupni, spolu ich so záujmovým útvarom navštevuje viac ako 90 detí, dievčat aj chlapcov.Školu navštevuje 490 detí, povinnú školskú dochádzku si tam dnes začalo plniť 62 chlapcov a dievčat.