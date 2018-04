Na zámku vo Zvolene budú po prednáške o umení hovoriť aj o varení

Zvolenský zámok Foto: TASR Foto: TASR

Zvolen 25. apríla (TASR) - Barok v umení verzus Umenie variť je názov prednášok na netradičné témy, ktoré odznejú vo štvrtok 26. apríla od 17. h v Slovenskej národnej galérii (SNG) na Zvolenskom zámku. Sú súčasťou nového cyklu kurátorských výkladov s názvom Pozrime sa na to štýlovo, ktoré SNG pripravila pre svojich návštevníkov v roku 2018.Prednáška Barok v umení v podaní kurátorky zbierok starého umenia SNG Kataríny Kolbiarz Chmelinovej priblíži základné znaky a charakter barokového štýlu v Európe s prihliadnutím na jeho stredoeurópske špecifiká. Priblíži jeho východiská a inšpiračné zdroje. Zvláštna pozornosť bude venovaná jednému zo špecifických aspektov barokovej kultúry a to dobovo príznačným slávnostiam rôzneho druhu. Práve tie boli nielen integrálnou súčasťou barokovej kultúry, ale aj jedným z jej charakteristických znakov. Cielene v nich pritom dochádzalo k prepojeniu výtvarného umenia s inými umeniami a napríklad i s dobovou gastronómiou.Komentovaný výklad v expozícii maliarstva 16. až 18. storočia, plnej kulinárskych námetov, trhov, zátiší s jedlom, poľovníckych výjavov a alegórií, na príkladoch zobrazených diel prinesie náhľad na vtedajší spôsob prípravy jedál, no hlavne na lokálne používané suroviny. Dozvieme sa o rozmachu moreplavby v tomto období a jej významnom vplyve pri šírení nových surovín, korenín a či plodín z kolónií do Európy a ich používaní v súčasnej, modernej gastronómii. Sprievodcom pri tom bude šéfkuchár Erik Volko.