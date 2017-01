Na zamrznutej Sĺňave sa ľudia korčuľovali, bežkovali, ale aj kúpali

Na snímke otužilci, ktorí si vyrezali bazén do ľadu na zamrznutej vodnej nádrži Sĺňava. Okolo nich sú ľudia, ktorí sa prišli na Sĺňavu korčuľovať alebo bežkovať. Piešťany, 29. januára 2017 Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 29. januára (TASR) - Zamrznuté priehradné jazero Sĺňava na rieke Váh pri Piešťanoch dnes ponúklo vynikajúce možnosti pre fanúšikov otužovania, bežkovania či korčuľovania. Odinovu ľadovú kúpačku na zamrznutej Sĺňave v pripravenom vysekanom bazéne v ľade zorganizoval pre všetkých otužovaniachtivých Michal Fiala, ktorý je zároveň poslancom mestského zastupiteľstva v Piešťanoch." povedal Fiala.Otužovať sa do ľadovej vody Sĺňavy chodia ľudia z blízkeho, ale aj širšieho okolia. "" vysvetlil organizátor Odinovej ľadovej kúpačky.Podľa jeho slov má voda teplotu jeden stupeň Celzia, ľad je hrubý od 15 do 20 centimetrov, pričom Sĺňava je asi po piatich rokoch opäť zamrznutá už asi tri týždne.Zamrznutú Sĺňavu dnes návštevníci aktívne využili aj na bežkovanie či korčuľovanie. "" vyjadril sa Fiala.Do budúcna by tu podľa neho chceli jazero využiť aj na surfovanie po ľade. "" ukončil s tým, že pre nich je to zábava a užívajú si to, keďže minulý rok bol dosť sychravý a takúto možnosť ako dnes nemali.