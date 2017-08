Na západnom a východnom Slovensku si treba dať pozor na silný vietor

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) - Viaceré okresy západného a východného Slovenska môže dnes potrápiť silný vietor. Meteorológovia očakávajú, že tu vietor môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal do 23.00 h výstrahu 1. stupňa. Zároveň varuje pred vysokými teplotami na juhovýchode Slovenska.SHMÚ do dnešnej 09.00 h zaznamenal na západe územia a v Žilinskom kraji na viacerých miestach vyššie úhrny zrážok.píšu na sociálnej sieti meteorológovia.Najvyšší úhrn hlási stanica Dolný Hričov, a to až 49,4 milimetra. V Banskobystrickom kraji a na východe sa podľa meteorológov v uvedenom období zrážky takmer vôbec nevyskytli.Zvlnený studený front sa v priebehu dnešného dňa bude cez naše územie presúvať ďalej na východ a popoludní očakáva SHMÚ zrážky najmä v tatranskej oblasti a na východe. Počas najbližšej noci má pršať takmer výlučne len v Prešovskom a Košickom kraji.