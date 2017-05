Na železničnej stanici v Lipsku bude protiteroristické cvičenie

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Lipsko 16. mája (TASR) - Dejiskom streľby a explózií bude v noci na stredu Hlavná železničná stanica v Lipsku v nemeckej spolkovej krajine Sasko. V lokalite sa totiž uskutoční protiteroristické cvičenie, doteraz najväčšia akcia svojho druhu v tejto časti spolkovej republiky, informoval dnes Stredonemecký rozhlas (MDR).Osobitnou črtou nočného cvičenia je fakt, že sa na ňom budú podieľať namiesto príslušníkov jednotiek osobitého určenia policajti hliadkujúci denne v uliciach miest, teda ľudia, ktorí obvykle môžu byť prvými osobami, ktoré sa dostanú do kontaktu s teroristami alebo dôsledkami ich činov.Podmienky by sa čo najviac mali približovať realite, takže aj štatisti hrajúci zranených budú mať na tele namaľované zranenia. Miesto výbuchu zostáva navyše utajené aj pre záchranárov.Cvičenie, na ktorom sa bude podieľať asi 500 policajtov, sa uskutoční v uzavretej časti železničnej stanice. K narušeniu plynulosti železničnej dopravy by tak nemalo dôjsť. Zainteresovaní sa však obrátili na verejnosť s prosbou, aby mala pochopenie pre dôležitosť takéhoto cvičenia a nenechala sa znepokojiť hlukom zo železničnej stanice. V okolí dopravného uzla môže v čase cvičenia, ktoré by sa malo začať o 22.00 h a skončiť o 4.00 h, dôjsť k dočasnému uzavretiu niektorých komunikácií.