Na železničných staniciach v Belgicku pribudnú bezpečnostné brány

Ilustračná snímka. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 22. mája (TASR) – Nové bezpečnostné brány pribudnú na belgických medzinárodných vlakových staniciach. Informovali o tom dnes miestne médiá. Belgická železničná spoločnosť SNCB sa pre tento krok rozhodla po streľbe v rýchlovlaku v roku 2015, do ktorého nastúpil útočník v Bruseli.Na belgických medzinárodných vlakových staniciach v Bruseli, Liege a Antverpách budú umiestnené bezpečnostné brány so skenermi na kovy podobné tým na letiskách. Železničná spoločnosť neuviedla, kedy brány nainštaluje, uviedol belgický denník Le Soir.Pri bránach budú rozmiestnení aj policajti pripravení vykonávať cielené kontroly vytipovaných pasažierov.Prijatie dodatočných bezpečnostných opatrení Belgicko avizovalo pred dvoma rokmi. Do rýchlovlaku Thalys z Amsterdamu smerujúceho do Paríža vtedy v Bruseli nastúpil ozbrojený muž. Útočník marockého pôvodu spustil streľbu, čím spôsobil zranenia dvom ľuďom. Následne ho spacifikovali dvaja americkí vojaci, ktorí boli vo vlaku.Vo vlakoch Thalys začali po útoku hliadkovať belgickí aj francúzski vojaci a belgický premiér avizoval ďalšie bezpečnostné opatrenia na železničných staniciach.