Na Zemníku v nedeľu víťazná premiéra Vlčeka so Zalkom v K2

Bratislava 6. mája (TASR) - Slovenskí rýchlostní kanoisti Erik Vlček s Csabom Zalkom triumfovali v K2 na 500 m na prvých kvalifikačných pretekoch na Zemníku. Pre oboch to bola spoločná víťazná premiéra. Medzi Vlčekom a Zalkom je vekový rozdiel 18 rokov, v jednej lodi im to však išlo perfektne.povedal Zalka pre webovú stránku canoe.sk.Ivana Mládková potvrdila úlohu favoritky v K1 na 500 m.povedala aktuálne najlepšia slovenská kajakárka.Tibor Linka po veľmi dobrých sobotňajších vystúpeniach (víťazstvo v K1 na 200 m a v K2 na tisícke so Samuelom Balážom) ukázal formu aj v nedeľu V tesnom súboji v K1 na 500 m zdolal Vlčeka, tretí finišoval Juraj Tarr, takže prvé tri miesta brali kolegovia z K4.uviedol Linka.Kanoista Matej Rusnák pridal k dvom titulom zo soboty prvenstvá na 200 m a 1000 m. Lucia Valová triumfovala po sobotňajšej dvojstovke v C1 aj v nedeľu na trati 500 m. V C1 na 5 km Hana Mikéciová bojovala len s jednou súperkou, Patríciu Guspanovú zdolala.Po kvalifikačných pretekoch si za jeden stôl sadol športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Filip Petrla s trénermi a členmi realizačných tímov, aby dali dohromady návrh nominácie na májové Svetové poháre v Szegede a Duisburgu. Menoslov i obsadenie disciplín pôjdu na schválenie na stredajší výkonný výbor sekcie.