Na Zemplíne končia so žatvou, úroda bude pre krupobitie nižšia

Ilustračné foto.

Voľa 1. augusta (TASR) – Na Zemplíne pomaly končia so žatvou, úroda bude pre silné krupobitie nižšia. Ako TASR informoval Zdeněk Janičkovič z Roľníckeho družstva vo Voli v Michalovskom okrese, za 21 rokov svojho pôsobenia si taký ľadovec nepamätá.Podľa jeho slov im poškodil spolu viac ako 120 hektárov pšenice, kukurice, sóje, ale aj ovsa, výnosy z nich budú teda nižšie.vyčíslil.Problém s nižšou úrodou budú riešiť pozastavením naplánovaných investícií. Repku vymlátili bez škôd.doplnil Janičkovič.Podnik obhospodaruje pozemky v chotároch Strážskeho, Pustého Čemerného, Vole a Nacinej Vsi. Na výmere niečo vyše 1300 ha pestujú pšenicu, repku, kukuricu na siláž a na zrno, ďatelinu, ovos a sóju. So žatvou v tomto roku začali približne o desať dní neskôr.Okrem pestovania sa venujú aj chovu dobytka. Zo 450 kusov je 200 dojníc.priblížil Janičkovič.Ako ďalej uviedol, z celkovej výmery poisťujú približne 700 ha.doplnil. Podobnú situáciu, aká bola v tomto roku, zatiaľ na poliach, ktoré obhospodarujú, nezažil.vysvetlil Janičkovič s tým, že do budúcnosti budú zvažovať ďalšie poistenie. Na ich výmery je však veľmi vysoké.