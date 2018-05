Na získanie plnej štátnej prémie budú musieť ľudia viac sporiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. mája (TASR) – Atraktívnosť stavebného sporenia sa môže znížiť. Myslia si to odborníci, podľa ktorých si budú musieť ľudia na svoje sporiace účty vložiť viac peňazí, aby sa im podarilo získať plnú štátnu prémiu. Pozitívne však vnímajú to, že vláda pri niektorých opatreniach vyšla v ústrety stavebným sporiteľniam a predišla tak opatreniam, ktoré mohli byť likvidačné pre celý sektor stavebného sporenia.Vláda schválila novelu zákona o stavebnom sporení tento týždeň, pričom Ministerstvo financií (MF) SR do nej zapracovalo niekoľko zmien.približuje zmeny finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.Niektoré zmeny však podľa odborníkov nie sú pozitívne pre sporiteľov.očakáva Búlik.Za negatívne tiež považuje zníženie percentuálnej výšky štátnej prémie. MF SR to odôvodnilo tým, že súčasná úroveň výrazne prevyšuje priemerné trhové úrokové sadzby na vkladoch v komerčných bankách. Preto vláda navrhuje znížiť minimálnu percentuálnu výšku štátnej prémie z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu. Zároveň sa však zvyšuje súčasná maximálna suma štátnej prémie zo 66,39 eura na 70 eur.predpokladá Búlik.Niektoré navrhované zmeny tak podľa odborníka portálu Finančný kompas Maroša Ovčaríka znížia atraktivitu stavebného sporenia.hodnotí Ovčarík.Ministerstvo tvrdí, že viaceré navrhované zmeny majú za cieľ zvýšiť efektívnosť stavebného sporenia.očakáva Ovčarík.Záujem o stavebné sporenie by tak nemal úplne vymiznúť a stále môže byť zaujímavým doplnkovým produktom.vysvetľuje odborník portálu Finančný kompas. Zaujímavé môže byť aj pre ľudí, ktorí majú problém založiť nehnuteľnosť z rôznych dôvodov.tvrdí Ovčarík.Pomôcť stavebnému sporeniu môže aj sprísňovanie podmienok na hypotekárnom trhu.dodal Búlik.