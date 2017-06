Na Zlatej tretre slovenský výškar Bubeník siedmy s 220 cm

Na ilustračnej snímke slovenský atlét Matúš Bubeník. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Výsledky



muži



výška:

1. Sylwester Bednarek (Poľ.) 232,

2. Tihomir Ivanov (Bul.) 230,

3. Majed El Dein Ghazal (Sýr.) a Jamal Wilson (Bah.) obaja 227,

...7. Matúš BUBENÍK (SR) 220



guľa:

1. Tomáš Staněk (ČR) 21,63,

2. Michal Haratyk (Poľ.) 21,34,

3. Stipe Žunič (Chorv.) 20,76





ženy



1500 m:

1. Gudaf Tsegayová (Et.) 4:00,96,

2. Rabab Arrafiová (Mar.) 4:03,34,

3. Zoe Buckmanová (Aus.) 4:06,30



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostrava 28. júna (TASR) - Zlatá tretra sa síce so svojím 56. ročníkom začala už v utorok pozoruhodnými kladivárskymi disciplínami a rekordmi podujatia Poľky Anity Wlodarczykovej a jej krajana Pawla Fajdeka, no do diania naplnený Mestský štadión v Ostrave - Vítkoviciach s 15-tisíc divákmi vtiahol naplno až stredajší hlavný program. Vrcholom mala byť stovka mítingového drahokamu Jamajčana Usaina Bolta, no už predtým upútali štarty i výkony viacerých hviezd.Vo vrhu guľou potešilo divákov české víťazstvo Tomáša Staněka. Na svoj najdlhší pokus 21,63 m si najlepší tohtoročný Európan musel počkať až do 5. série a za rekordom mítingu zaostal o 14 cm. Na 2. mieste si Poliak Haratyk zlepšil osobný rekord na 21,34.V skoku do výšky sa usiloval aj slovenský výškar Matúš Bubeník. V sezóne sa postupne po zdravotných problémoch len rozbieha a zapísal si sezónne maximum 220 cm. Skončil siedmy rovnako ako Talian Gianmarco Tamberi, ktorý sa do výškarského sektoru vrátil po vážnejšom vlaňajšom zranení a dvoch operáciách. Zvíťazil Poliak Sylwester Bednarek s 232 cm. Rovnako ako on si osobný rekord vyrovnal aj druhý v poradí Bulhar Ivanov s 230 cm.O rekord mítingu sa pokúšali aj bežkyne na 1500 m, a najmä u Maročanky Arrafiovej a Etiópčanky Tsegayovej bol reálny. Viac síl mala Tsegayová a odmenou za jej hraničné úsilie bol rekord mítingu a sezónne maximum 4:00,96.