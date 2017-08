Na zlúčenie SSC s NDS sa vytvorila na ministerstve dopravy komisia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) - Na zlúčenie Slovenskej správy ciest (SSC) a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) vytvorilo ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) komisiu. Tá podľa hovorkyne rezortu Karolíny Duckej posudzuje všetky podstatné aspekty tohto procesu.uviedla Ducká pre TASR.Cieľom ministerstva je podľa jej slov to, aby už budúcoročnú zimnú údržbu zabezpečovala jedna spoločnosť, ktorá vzíde zo zlúčenia SSC a NDS. "Definitívne to však budeme môcť potvrdiť, až keď budú k dispozícii všetky odborné stanoviská," avizovala hovorkyňa.O tom, že zvažuje zlúčenie týchto dvoch spoločností, začal minister hovoriť v novembri minulého roka. Obidve firmy spadajú pod ministerstvo dopravy, NDS má na starosti diaľnice a rýchlostné cesty a SSC zase cesty I. triedy.Na investície majú pritom obidve spoločnosti v rozpočte na tento rok naplánovanú sumu 69,8 milióna eur. Ide o financie mimo eurofondových zdrojov. V porovnaní s rokom 2016 je to zvýšenie o 32,5 milióna eur. Dôvodom takéhoto nárastu je zvýšenie financií pre SSC, ktoré sú potrebné na prípravu eurofondových projektov na výstavbu ciest.Na údržbu a opravy ciest majú obidve spoločnosti na tento rok naplánovanú sumu takmer 65 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2016 však ide o zníženie o 4,73 milióna eur. Dôvodom poklesu je zníženie financií z rozpočtu pre NDS na údržbu a opravy.