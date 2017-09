Na zmenu zdravotnej poisťovne zostávajú posledné tri dni

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Ľuďom ostávajú na prípadnú zmenu zdravotnej poisťovne posledné tri dni. Všetky majú preto rozšírené otváracie hodiny svojich kontaktných miest pre klientov.Prihlášku možno poslať aj poštou. Prepoistiť sa možno len raz ročne, zmena bude platiť od januára 2018. Slováci si môžu vybrať medzi troma zdravotnými poisťovňami, štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) alebo súkromnými Dôverou a Union ZP.povedala hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková. Rovnaký postup zvolili aj v Dôvere a Union ZP.potvrdil PR manažér Dôvery Matej Štepianský.vysvetlila hovorkyňa Union ZP Beáta Dupaľová Ksenzsighová.Poistenci sa môžu prepoistiť nielen osobne na pobočke, ale aj vyplnením papierovej prihlášky. Vytlačia si formulár, vyplnia údaje a zašlú na adresu poisťovne. Dôležité je, aby bola pečiatka na obálke s dátumom najneskôr 30. septembra.Prihlášku možno podať iba v jednej zdravotnej poisťovni. Poistenci, ktorí plánujú zmenu, by si mali u svojich lekárov overiť, či majú uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Práve to je rozhodujúca skutočnosť pre bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti.Ľudia v prípade zmeny až do konca roka používajú preukaz poistenca a európsky preukaz svojej terajšej zdravotnej poisťovne. Poistenci sú povinní oznámiť zmenu svojmu zamestnávateľovi.