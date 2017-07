Na Zoznam svetového dedičstva zaradili eritrejskú metropolu Asmara

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 8. júla (TASR) - Výbor Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) zaradil dnes medzi lokality svetového dedičstva eritrejské hlavné mesto Asmaru. Informovala o tom agentúra AP.Príslušné rozhodnutie prijali jednohlasne delegáti výboru svetového dedičstva UNESCO na pokračujúcom zasadnutí v poľskom Krakove. Predstavitelia tejto malej krajiny severovýchodnej Afriky za to lobovali dlhé roky.Asmara má približne 800.000 obyvateľov. Charakter mesta určuje dobre zachovaná modernistická architektúra z prelomu 19. a 20. storočia, teda z obdobia, keď bola Eritrea talianskou kolóniou.Eritrejská vyslankyňa pri UNESCO Hanna Simonová zdôraznila, že zaradenie koloniálnej architektúry Asmary do Zoznamu svetového dedičstva je víťazstvom nielen pre samotnú Eritreu, ale aj pre celú Afriku.Eritrea leží na pobreží Červeného mora v oblasti takzvaného Afrického roku. Nezávislosť získala len v roku 1993, keď sa po tri desaťročia trvajúcej krvavej vojne odtrhla od Etiópie. V súčasnosti patrí medzi najuzavretejšie krajiny sveta a je významným zdrojom migrantov smerujúcich do Európy.Autoritársky režim dlhoročného eritrejského prezidenta Isaiasa Afwerkiho je v zahraničí obviňovaný z rozsiahleho porušovania ľudských práv vrátane nezákonného väznenia, zotročovania a mučenia vlastných občanov.