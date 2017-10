Na zozname zakázaných hazardných stránok je už 63 webov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) – Na zozname zakázaných webových sídel ponúkajúcich hazardné hry je už 63 stránok. Informuje o tom finančná správa. Tá kontroluje nelegálny hazard na internete už od júla tohto roku.Kontrolóri doposiaľ začali podnikať kroky voči 85 webovým sídlam so zakázanou ponukou. S výzvou na ukončenie nelegálnej činnosti inšpektori oslovili všetky dotknuté spoločnosti. Subjekty majú vždy 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili.vyčíslila finančná správa. Ak vyzvané subjekty nelegálnu činnosť neukončia, dostanú sa na zoznam zakázaných webových sídiel. K aktuálnemu dátumu finančná správa eviduje na tomto zozname 63 webstránok.Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal aktuálne 6 príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 31 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom. Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500.000 eur.Využívanie nelegálnych webových sídiel môže spôsobiť problémy aj ich používateľom. Finančná správa preto upozorňuje občanov, že klienti nelegálnych hazardných stránok môžu byť vystavení riziku straty investovaných peňazí.Pozornosť na oblasť on-line hazardu upriamila finančná správa na základe novely zákona o hazardných hrách, ktorá upravila podmienky dozoru nad poskytovaním internetových hazardných hier. Od júla 2017 jej tak pribudla nová kompetencia. Prvou úlohou bolo vyhľadať webové stránky, prostredníctvom ktorých sa poskytujú hazardné hry v rozpore so zákonom.