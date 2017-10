Nábor a udržanie zamestnancov je pre malé firmy v Británii problém

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 24. októbra (TASR) - Nábor a udržanie zamestnancov spôsobuje menším firmám vo Veľkej Británii väčšie problémy, než pokles libry po referende o brexite alebo oslabenie ekonomiky. Odhalil to najnovší prieskum.Firmy sa síce rozchádzajú v názoroch na to, čo odchod Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) spôsobí, ale túžia po istote, pretože musia čeliť vyšším nákladom po oslabení libry. Vyplýva to z prieskumu, do ktorého sa zapojilo viac ako 1000 malých a stredných podnikov (small and medium sized, SME).Až 41 % opýtaných v ankete spoločnosti Bibby Financial Services uviedlo, že im nábor a udržanie kvalitného personálu spôsobujeMenšie podniky totiž čelia väčšej neistote v súvislosti s udržaním zamestnancov, najmä ak investujú do ich výcviku, a aj tak im odídu.Separátny prieskum Konfederácie britského priemyslu tiež ukázal, že dôvera podnikateľov strmo klesla a ich obavy z náboru nekvalifikovanej pracovnej sily dosiahli najvyššiu úroveň od roku 2004.Malé a stredné podniky už cítia dôsledky rozhodnutia o odchode Británie z EÚ, ktoré spôsobilo pokles libry o 11 %. V prieskume Bibby 34 % malých a stredných podnikov označilo zvýšené náklady na vývoz za najciteľnejší dôsledok hlasovania o brexite.Ale, zatiaľ čo 22 % zo SME trápi pokles predaja na domácom trhu, 21 % zase uviedlo, že ich domáce tržby sa od referenda v júni minulého roka zvýšili.Starosta Londýna Sadiq Khan sa pripojil k veľkým britským firmám a varoval, že nadnárodné spoločnosti začnú s presunom pracovných miest a investícií z krajiny, ak čoskoro nedosiahne s EÚ dohodu o prechodnom období.Malé stredné firmy, ktoré sa zapojili do prieskumu, sú však rozdelené zhruba na dva rovnaké tábory, pokiaľ ide o to, či sa Londýn dohodne na prechodnom období, alebo nie.povedal Edward Winterton, generálny riaditeľ Bibby Financial Services v Británii.Pripomenul, že podniky potrebujú už teraz začať s plánovaním. Británia a EÚ podľa neho jednoducho musia uzavrieť novú obchodnú dohodu a odstrániť tak neistotu, v ktorej sa nachádzajú firmy na ostrovoch.