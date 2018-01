Náboženský orgán vyvolal kritiku zmienkou o detských nevestách

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 4. januára (TASR) - Slovník islamských pojmov, ktorý zverejnil na internete turecký štátny orgán pre náboženské záležitosti, pobúril tamojšiu verejnosť tvrdením, že vstupovať do manželstva a otehotnieť môžu aj dievčatá vo veku od deviatich rokov. Reakciou na medzičasom zrušenú stránku boli aj výzvy na začatie vyšetrovania a rozpustenie predmetného orgánu, informovala vo štvrtok agentúra AP.Internetový slovník pojmov definoval manželstvo ako inštitút, ktorý uchráni človeka pred cudzoložstvom, a stanovoval, že dievčatá sa môžu vydávať a otehotnieť, keď sa dostanú do puberty, čo sa deje už vo veku deviatich rokov.U chlapcov bola hranica vstupu do manželstva stanovená vekom 12 rokov, od ktorého sa tiež môžu stať otcami, napísal denník Cumhuriyet.Najväčšia opozičná strana v Turecku vyzvala prokuratúru, aby tento prípad prešetrila. Riaditeľstvo pre náboženské záležitosti, známe pod označením Diyanet, však popiera, že by schvaľovalo manželstvá neplnoletých osôb. Tvrdí, že slovník mal iba interpretovať islamské zákony, uviedol denník Hürriyet.Diyanet vyvolal rozruch už dávnejšie naznačovaním, že otec môže túžiť po svojej dcére.