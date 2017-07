Náčelník generálneho štábu podal demisiu po sporoch s Macronom

Pierre de Villiers, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 19. júla (TASR) - Náčelník generálneho štábu francúzskych ozbrojených síl, generál Pierre de Villiers, podal dnes demisiu. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie generálneho štábu.De Villiers sa svojej funkcie vzdal len niekoľko dní po polemike s prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorú vyvolali avizované škrty v rozpočte pre rezort obrany. Spravodajský portál France 24 informoval, že Macron jeho demisiu prijal.De Villiers dnes vo svojom vyhlásení pre tlač uviedol, že v súčasnej situácii nepovažuje za možné "zaistiť udržateľnosť modelu armády", ktorá by podľa jeho presvedčenia zabezpečila ochranu Francúzska a Francúzov "dnes i v budúcnosti", a plniť ciele "našej krajiny".Ako pripomenuli francúzske médiá, spor medzi Macronom a de Villiersom vyvolali plány vlády na rozsiahle škrty v armáde - vo výške 850 miliónov eur -, ktoré generál ostro kritizoval. Macron toto zníženie rozpočtu pre armádu podporil, a to aj napriek svojim predvolebným sľubom, že chce do roku 2025 splniť záväzok NATO a dávať na obranu dve percentá HDP.Na stranu de Villiersa sa v spore postavili aj mnohí vojenskí analytici, ktorí sa zhodli, že na obmedzenie rozpočtu armády nie je teraz správny čas.Francúzski vojaci totiž pôsobia na severe Afriky i na Blízkom východe, kde sa zapájajú do bojov proti radikálom z Islamského štátu. Po viacerých teroristických útokoch sa navyše vo Francúzsku začala operácia Sentinelle, keď príslušníci armády hliadkujú v blízkosti miest, ktoré by sa mohli stať terčom ďalšieho atentátu.Argumenty kritikov následne Macron uznal a od škrtov v rozpočte pre armádu ustúpil, pričom prisľúbil jeho navýšenie na budúci rok.Vo svojom prejave, ktorý predniesol 14. júla, keď Francúzsko slávi Deň dobytia Bastily, však generála bez spomenutia jeho mena napomenul, že bolo "nevhodné" viesť debatu o škrtoch na verejnosti.Francúzske médiá vtedy konštatovali, že počas slávnostnej vojenskej prehliadky na parížskej triede Champs-Elysées panovalo medzi oboma mužmi napätie, ktoré sa ďalej vyostrilo, keď de Villiers v ten istý večer na Facebooku zverejnil príspevok s názvom Dôvera. Napísal v ňom - bez explicitnej zmienky o Macronovi -, že "nikto si nezaslúži, aby bol slepo nasledovaný".Macron potom v rozhovore pre nedeľník Le Journal du Dimanche naznačil, že ak náčelník generálneho štábu odporuje prezidentovi, môže dôjsť k jeho výmene.Podľa pôvodných plánov mal Macron v piatok večer prijať de Villiersa v Elyzejskom paláci.