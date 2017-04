Nacionalistický kandidát Dupont-Aignan vyjadril podporu Le Penovej

Na archívnej snímke Marine Le Penová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 29. apríla (TASR) - Neúspešný pravicový prezidentský kandidát Nicolas Dupont-Aignan odporučil v piatok svojim voličom, aby v druhom kole francúzskych prezidentských volieb hlasovali za Marine Le Penovú. Informovala o tom agentúra DPA.Euroskeptický pravicovo-nacionalistický konzervatívec Nicolas Dupont-Aignan získal v prvom kole volieb takmer päť percent hlasov.Pre televíziu France 2 v piatok povedal, že v druhom kole prezidentských volieb podporí Le Penovú, prezidentskú kandidátku pravicovo-populistického Národného frontu (FN), a nie jej centristického protikandidáta Emmanuela Macrona.Zdôraznil pritom, že on sám Le Penovú nepovažuje za krajne pravicovú političku.Francúzsko má podľa Duponta-Aignana za sebou päť "strašných rokov" vlády odchádzajúceho prezidenta Francoisa Hollanda. Macron je podľa neho "Hollandom na desiatu" a výtvorom finančných a mediálnych záujmov".Dupont-Aignan, líder strany Vstaň Francúzsko (Debout la France - DLF), v piatok zároveň oznámil, že sa dohodol s Le Penovou na zostavení novej vlády, ktorá by mala vzísť z júnových parlamentných volieb. V prvom kole budú obe zmienené strany kandidovať samostatne, ale do druhého kola pôjdu podľa jeho slov so spoločným programom.