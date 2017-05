Nad Slovenskom preletí ruské pozorovacie lietadlo

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 28. mája (TASR) – Nad územím Slovenska preletí na budúci týždeň v rámci pozorovacieho letu vojenské lietadlo bez výzbroje Ruskej federácie. Má sa tak stať medzi pondelkom a stredou (29. – 31. 5.) z letiska Sliač, a to na základe medzinárodnej Zmluvy o otvorenom nebi z roku 2002. Ide o jeden z nástrojov kontroly konvenčných ozbrojených síl a vojenskej činnosti, ktorú podpísalo 34 štátov. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.Podľa medzinárodnej zmluvy musí zmluvný štát oznámiť pozorovací let najneskôr 72 hodín pred príletom na územie kontrolovaného štátu.priblížila Capáková s tým, že Ruská federácia vykonáva pozorovacie lety nad Slovenskom raz ročne.V rovnakom období uskutoční Slovenská republika s Poľskom podobný pozorovací let nad územím Ukrajiny.