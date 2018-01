Nad smrťou speváčky zo skupiny Cranberries smúti aj írsky prezident

Na archívnej snímke Dolores O'Riordan Foto: TASR/AP Na archívnej snímke Dolores O'Riordan Foto: TASR/AP

Londýn 16. januára (TASR) - Vo veku 46 rokov zomrela frontmanka svetoznámej írskej skupiny Cranberries, Dolores O'Riordan. Oznámila to jej hovorkyňa Lindsey Holmesová.



Podľa Holmesovej speváčka a skladateľka O'Riordan náhle skonala v pondelok v hoteli v Londýne, kam prišla na nahrávanie. Príčina jej smrti nie je zatiaľ známa, informovala tiež hovorkyňa. Dodala, že speváčkina rodina je správou zdrvená.



Kolegovia z kapely Cranberries - Noel Hogan, Mike Hogan a Fergus Lawler - na Twitteri napísali: "Dolores O'Riordan bola výnimočný talent a cítime sa poctení, že sme boli súčasťou jej života."



Londýnska Metropolitná polícia oznámila, že jej príslušníkov zavolali v pondelok krátko po 09.00 h do hotela, kde našli mŕtvu štyridsiatničku. Polícia uviedla, že úmrtie pokladá za "neobjasnené" a vyšetruje ho.



Hotel Hilton na hlavnej ulici Park Lane v centre Londýna potvrdil, že v jeho priestoroch zomrel hosť.



Írsky prezident Michael D. Higgins vo vyhlásení uviedol, že smrť umelkyne je pre írsku umeleckú obec "veľkou stratou". Dolores O'Riordan a Cranberries "mali obrovský vplyv na rockovú a popovú hudbu v Írsku a vo svete. S láskou si spomínam, ako ma so speváčkou a so skupinou zoznámil už zosnulý politik z Limericku Jim Kemmy". Kapela, ktorá predala po celom svete vyše 40 miliónov nosičov, pochádzala z uvedeného západoírskeho mesta Limerick.





Po správe o úmrtí hudobníčky zaplavili sociálne siete osobné vyznania ľudí, jej pamiatku si uctili aj niektoré najväčšie mená írskej muziky, informovala americká televízia CNN.



Írsky spevák Hozier napísal, že nikdy nezabudne na to, keď prvýkrát počul hlas Dolores. "Úplne spochybnila, ako by mal znieť hlas v rocku. Nikdy predtým som nikoho nepočul takto využívať svoj nástroj. Som šokovaný a zarmútený správou, že zomrela. V myšlienkach som s jej rodinou."



Anglická skupina Duran Duran napísala: "Sme zdrvení správou o smrti Dolores O'Riordan. V tomto ťažkom období sme v myšlienkach s jej rodinou."



Speváčka a bývalý manažér kapely Duran Duran, Don Burton, sa vzali v roku 1994 a mali spolu tri deti. V roku 2014 sa rozviedli.



Skupina The Cranberries vznikla pod neskôr pozmeneným názvom The Cranberry Saw Us na sklonku 80. rokov minulého storočia v írskom Limericku. Ich hudba si čoskoro podmanila poslucháčov nielen na Britských ostrovoch, ale aj na starom kontinente a v USA.





Kapela okolo zosnulej speváčky Dolores O'Riordan sa triumfu na medzinárodnej scéne dočkala už vďaka debutovému albumu Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993). Jej tvorbu charakterizovali originálny zvuk, kompozície predstavujúce zmes rocku, poprocku a postpunku, ale aj charakteristický vokálny prejav frontmanky, v ktorom bol evidentný vplyv írskeho folklóru.



Medzi najznámejšie hity zoskupenia patria skladby Zombie, Dreams, Salvation alebo Linger. Len v USA predali Cranberries viac ako 14,5 milióna nosičov.



Kapela sa rozpadla v roku 2003, pričom jej členovia sa následne venovali vlastným sólovým projektom. Opätovne sa však dali dohromady v roku 2009 a o dva roky neskôr nahrali svoj šiesty štúdiový album Roses.



V rámci koncertného turné k tejto nahrávke s názvom Roses Tour 2012 sa Cranberries zastavili aj v Bratislave, kde 13. októbra 2012 odohrali koncert v Incheba Expo Aréne. V susedných Čechách koncertovali v rámci hudobného festivalu Colours of Ostrava už v roku 2010.



Vlani vydali Cranberries svoj posledný akustický album Something Else, s ktorým mali absolvovať turné po Európe i severnej Amerike. To však zakrátko zrušili, pričom dôvodom mali byť práve zdravotné problémy O'Riordanovej súvisiace s chrbticou. Podľa medializovaných informácií tiež dlhodobo trpela bipolárnou poruchou.



