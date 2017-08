Nad USA preletelo ruské prieskumné lietadlo

Na ilustračnej snímke ruské strategické turbovrtuľové bombardéry Tupolev Tu-95 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. augusta (TASR) – Nad územím Spojených štátov preletelo v stredu neozbrojené ruské vojenské lietadlo. Videli ho nad Bielym domom, Pentagonom, sídlom tajnej služby CIA i verejným golfovým ihriskom Trump National Golf Course v štáte Virgínia. Informovala o tom spravodajská televízia CNN.Moskva let podľa televízie uskutočnila na základe medzinárodnej zmluvy Otvorené nebo, ktorá umožňuje vojenským lietadlám 34 signatárskych štátov lietať nad územím zúčastnených krajín s cieľom posilniť vzájomné porozumenie a dôveru, a mala naň od Washingtonu povolenie.Prieskumné lietadlo Tupolev Tu-154 preletelo v nízkej výške najprv ponad hlavným mestom, kde sa zameralo na sídlo prezidenta, Kongresu, ministerstva obrany (Pentagón) a Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Potom preletelo nad leteckou základňou Andrews ležiacou neďaleko Washingtonu, kde býva odstavený prezidentský špeciál.Zdroj z policajného prostredia CNN informoval, že lietadlo sa objavilo aj nad Camp Davidom, oficiálnym víkendovým sídlom amerických prezidentov v pohorí Catoctin, ako aj nad Mount Weather, kde sa nachádza jeden z tajných vládnych bunkrov.Druhý let mal podľa informácií televízie viesť aj ponad Bedminster v štáte New Jersey, kde teraz dovolenkuje americký prezident Donald Trump.uviedol jeden zo zdrojov CNN.