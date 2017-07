Nadácia Horský park zháňa dobové fotografie a pohľadnice parku

Na ilustračnej snímke párik sa prechádza Horským parkom v Bratislave Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júla (TASR) - Nadácia Horský park vyzýva verejnosť na pomoc pri plánovanej obnove rovnomenného parku v bratislavskom Starom Meste. Jej podkladom by mala byť spracovávaná Štúdia o Horskom parku, ktorej súčasťou majú byť aj dobové fotografie zachytávajúce vznik a vývoj tohto územia. "Park v dobe svojho vzniku (1868 – 1870) bol umeleckým dielom, ktoré poznáme zo sporadických slovných popisov a fragmentov. Radi by sme podrobnejšie spoznali stav a vývoj parku v minulosti," uvádza v tejto súvislosti nadácia.Tá preto vyzýva, aby sa Bratislavčania pozreli do starých rodinných albumov, či v nich nemajú staré pohľadnice, alebo rodinné fotografie zhotovené v tomto chránenom prírodnom areáli.vysvetľuje nadácia.Príkladom je fotografia Horárne Horský park z roku 1904, ktorú zverejnilo Staré Mesto na svojej webovej stránke. Okrem nej by mali byť známe ešte pohľadnice troch reštaurácií na Búdkovej ceste nazývaných Púčkove domy (Batzenhäusel, Bimbóházak), kde sa voľakedy chodievali občerstviť návštevníci parku. Nadácia zároveň ubezpečuje, že originály starodávnych fotografií naskenuje a obratom vráti ich majiteľom. Bližšie informácie spolu s kontaktnými údajmi sú zverejnené na internete.Horský park bol založený v druhej polovici 19. storočia mešťanostom Henrichom Justim na území s pôvodnými karpatskými dubovo – hrabovými porastmi. V roku 1986 bol vyhlásený za chránený park, neskôr v roku 1994 za chránený areál so 4. stupňom ochrany prírody.