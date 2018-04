Nadácia Pontis oceňovala najzodpovednejšie firmy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 10. apríla (TASR) - Nadácia Pontis už osemnástykrát udeľovala v utorok v Bratislave pre najzodpovednejšie firmy na slovenskom trhu ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2017.Víťaznou firmou v hlavnej kategórii, Zodpovedná veľká firma, sa stala Slovenská sporiteľňa. Spoločnosť podporuje rôzne dobročinné projekty prostredníctvom vlastnej nadácie. Tie sú zamerané na vzdelávanie a zvyšovanie finančnej gramotnosti.Ocenenie v druhej hlavnej kategórii, Zodpovedná malá/stredná firma, si odniesla spoločnosť ANASOFT. Tá sa dlhodobo zapája do rôznych filantropických aktivít. Firma kladie dôraz na svojich zamestnancov a ich rozvoj. Poskytuje im rôzne možnosti vzdelávania v odbornej i osobnej oblasti.Víťazom v kategórii Zelená firma sa stala spoločnosť GO4 s ekologickou taxi službou, podporujúcou elektromobilitu, E-taxi. Po kuriérskej službe na bicykloch Švihaj Šuhaj sa spoločnosť GO4 rozhodla pre ďalší krok k naplneniu svojej misie – bezemisná taxi služba.V kategórii Skvelý zamestnávateľ si ocenenie odniesla spoločnosť Lidl Slovenská republika. Hodnotiaca komisia ocenila firmu za komplexný prístup k svojim zamestnancom, ktorý je výnimočný v danom odvetví.Férovým hráčom na trhu sa stala spoločnosť O2 Slovakia s projektom 17. november za odvahu otvoriť citlivé spoločenské témy. Firma sa rozhodla pripomenúť, že hodnoty slobody a demokracie nie sú samozrejmosťou a treba si ich vážiť.Kategóriu Dobrý partner komunity obsadila spoločnosť GSK Slovakia za realizáciu zdravotnej mediácie a šírenie zdravotnej osvety v rómskych lokalitách. Do košickej časti Luník IX priviedla zdravotných asistentov, ktorí tam bojovali s vysokou chorobnosťou.Accenture s projektom S¦CODE priniesli zmenu na slovenských školách, vďaka čomu sa stali víťazom kategórie Sociálne inovácie. Hodnotiaca komisia ocenila Accenture za zlepšenie výučby programovania v školách a motivovanie učiteľov k výučbe programovania. Spoločnosť školí učiteľov, ako zakomponovať programovanie hravým spôsobom do hodín informatiky. Do projektu sa zapojilo 200 učiteľov zo 150 základných škôl, čo v konečnom dôsledku ovplyvnilo viac než 10 000 žiakov, v rovnakej miere chlapcov i dievčatá.Novinkou tohto ročníka bola Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja, ktorú vyhrala spoločnosť Tesco Stores za prínos v oblasti zodpovednej spotreby a výroby. Tesco bojuje proti plytvaniu potravín, čím prispieva k naplneniu 12. cieľa udržateľného rozvoja.O svojom favoritovi rozhodli aj čitatelia denníka SME, ktorí od 6. marca do 5. apríla 2018 rozhodovali prostredníctvom online ankety o Cene verejnosti. V konkurencii 8 súťažiacich firiem sa víťazom čitateľskej ankety stala žilinská spoločnosť Nereus za svoju snahu umožniť plávať deťom z každého sociálneho prostredia a za odhodlanie v mladých ľuďoch budovať lásku k športu.TASR informovala Nadácia Pontis