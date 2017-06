Nadácia pre deti Slovenska rozdelí 170.000 eur na projekty

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 13. júna (TASR) – Nadácia pre deti Slovenska prerozdelí viac ako 170.000 eur mladým, ktorí to potrebujú. Ide o výnos 18. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom. Tá slúži na podporu projektov, nadácia takto pomôže 50 organizáciám, ktoré sa deťom dlhodobo venujú.Združenie posiela peniaze zväčša do škôl, detských domovov, centier voľného času, včasnej intervencie, nízkoprahových klubov či centier pracujúcich so zdravotne znevýhodnenými.povedala dnes na tlačovej konferencii Lucia Jakubíková, manažérka Hodiny deťom. Zbierka podľa nej funguje dlhé roky vďaka veľkej podpore verejnosti.zdôraznila Jakubíková.Nadácia podporila tento rok i projekt organizácie K-7 Psovodi – záchranári Slovenskej republiky. Jej členovia podporujú cez animoterapiu fyzickú, sociálnu a psychickú pohodu mladých v detskom domove. Cvičenia i hra s vycvičenými psami dokážu pozitívne vplývať na vývoj mladých.vysvetlila Ľubica Bátoryová z organizácie.Nadácia využila pri rozdeľovaní financií princíp regionálnej solidarity na základe počtu obyvateľov v daných regiónoch. Podporu získalo 13 projektov zo stredného Slovenska, 15 projektov z východného a 22 projektov zo západného Slovenska.Prvého júna tohto roka odštartoval už 19. ročník zbierky Hodina deťom. Možno ju finančne podporiť formou SMS na číslo 800 v hodnote štyroch eur, je to časovo neobmedzené. Na jeseň pôjdu v duchu tejto akcie do ulíc i dobrovoľníci. Kampaň Hodina deťom sa zavŕši televíznym galavečerom koncom roka.Bližšie informácie o grantovom programe možno nájsť na www.hodinadetom.sk. Nadácia cez Hodinu deťom vyzbierala celkovo viac ako päť miliónov eur a podporila vyše 1700 projektov.