Nadácia SOV opäť rozdelí v rámci programu Ukáž sa! 30-tisíc eur

Na snímke prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 9. mája (TASR) - Aj v tomto roku pokračuje Nadácia Slovenského olympijského výboru (SOV) v podpore grantového programu "Ukáž sa!. Medzi mladých talentovaných športovcov rozdelí spolu 30-tisíc eur. Do programu sa aj tentoraz môžu zapojiť športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácii, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry.uviedol prezident SOV Anton Siekel.Žiadosti o finančný príspevok spolu s krátkym motivačným videom môžu mladé športové talenty odoslať do 23. júna na oficiálnej stránke nadácie - www.nadaciasov.sk/ukazsa. Do svojho registračného formulára musia zároveň uviesť dosiahnuté športové výsledky a účel čerpania prípadného finančného príspevku. Zo všetkých žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a ambasádorov projektu vyberie najneskôr do 30. júna 2017 najlepšiu dvanástku žiadateľov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke Nadácie SOV. Hlasovanie prebehne od 1. do 29. júla, výsledky grantového programu zverejnia začiatkom septembra.Tohtoročným ambasádormi grantového programu "Ukáž sa!" sú lyžiarka Petra Vlhová, hokejista Dominik Graňák a plavec Richard Nagy.povedala Vlhová.Oproti predošlému roku prešiel zmenou post predsedu správnej rady, kde Antona Siekela nahradil Dušan Guľáš.vyjadril sa nový predseda Nadácie SOV.