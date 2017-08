NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU: Nemocnica sv. Michala porušila zákon

Foto: TASR- Martin Baumann Foto: TASR- Martin Baumann

Bratislava 22. augusta (TASR) – Nemocnica svätého Michala v Bratislave spadajúca pod ministerstvo vnútra nepostupovala pri nákupe zdravotníckeho vybavenia v súlade so zákonom. Píše sa v liste Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý zverejnila Nadácia Zastavme korupciu.Práve tá dala na ÚVO podnet na prešetrenie, úrad to riešil od februára tohto roka. Nemocnica dlhodobo podozrenia z netransparentnosti odmieta.povedal Pavel Sibyla z nadácie. V jednom prípade to podľa ÚVO mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (VO), jeho výsledkom je zmluva vo výške takmer 23 miliónov eur. Víťazom VO sa stala firma E-BA tpz, spol. s r.o.ÚVO tvrdí, že nemocnica postupovala v rozpore so zákonom, keď obstarávala zdravotnícke vybavenie, bežný aj zdravotnícky nábytok či informačné technológie spoločne.Toto namietala aj nadácia, upozorňovala, že keby nemocnica nenakupovala všetko naraz od jedného dodávateľa, mohla ušetriť milióny eur.píše v liste ÚVO.Úrad nemocnici vyčítal aj konanie v rozpore s princípom transparentnosti,. Ďalšie porušenie zákona sa týkalo nezverejnenia uhradeného plnenia zo zmluvy.Podľa listu ÚVO bolo vedenie Nemocnice sv. Michala oboznámené s výsledkom kontroly 13. júna tohto roka. Tieto zistenia sú dostatočným dôvodom na vyvodenie zodpovednosti, myslí si Sibyla.Nemocnica mala podľa neho prostredníctvom jedného tendra nakúpiť vybavenie od lavičiek, cez zdravotnícke prístroje až po IT technológie. Mala obstarávať asi 900 položiek. Nadácii sa nepáči cena niekoľkých z nich, je podľa nej nadhodnotená.Zdravotnícke zariadenie tieto tvrdenia dlhodobo odmieta. Nákup cez jedného dodávateľa odôvodnilo i časovou tiesňou. Riaditeľ nemocnice Marián Križko povedal, že viaceré časti vybavenia sú podľa neho špičkové, a tak sa to nedá jednoznačne porovnávať.Na nákup zdravotníckeho vybavenia sa nedávno pozrel aj Inštitút zdravotnej politiky. Nákup sa mu nezdal predražený,. Je ale možné diskutovať o tom, či je takéto vybavenie v nemocnici potrebné, uviedol inštitút koncom minulého roka.