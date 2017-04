Nadal bez problémov postúpil do štvrťfinále turnaja ATP v Monte Carle

Španielsky tenista Rafael Nadal oslavuje výhru nad Nemcom Alexandrom Zverevom v osemfinále tenisového turnaja ATP v Monte Carle 20. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

dvojhra - osemfinále:



Albert Ramos (15-Šp.) - Andy Murray (1-V.Brit.) 2:6, 6:2, 7:5; Marin Čilič (5-Chor.) - Tomáš Berdych (9-ČR) 6:2, 7:6 (0), Lucas Pouille (11-Fr.) - Adrian Mannarino (Fr.) 3:0 - Mannarino skreč, Pablo Cuevas (16-Uru.) - Stanislas Wawrinka (3-Švajč.) 6:4, 6:4, Rafael Nadal (4-Šp.) - Alexander Zverev (14-Nem.) 6:1, 6:1, David Goffin (10-Belg.) - Dominic Thiem (6-Rak.) 7:6 (4), 4:6, 6:3, Diego Sebastian Schwartzman (Arg.) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 6:3, 6:0



Monte Carlo 20. apríla (TASR) - Český tenista Tomáš Berdych podľahol vo štvrtkovom osemfinálovom stretnutí 2. kola dvojhry na turnaji ATP v Monte Carle piatemu nasadenému Chorvátovi Marinovi Čiličovi 2:6 a 6:7.S turnajom sa rozlúčil svetový hráč číslo jeden Andy Murray z Veľkej Británie. Stop mu vystavil pätnásty nasadený Španiel Albert Ramos, ktorý ho zdolal po boji v troch setoch 2:6, 6:2 a 7:5. Murray pritom v rozhodujúcom sete viedol 4:0. Na titul z antukového turnaja v monackom kniežatstve si tak 29-ročný Škót ešte musí počkať, jeho najlepšími výsledkami v Monte Carlo tak zostávajú tri semifinále v rokoch 2009, 2011 a 2016." povedal Murray, ktorý sa vrátil do zápasového kolotoča po zranení pravého lakťa. To ho vyradilo z turnaja v Miami a štvrťfinále Davisovho pohára proti Francúzsku. "" dodal.Na kurtoch v Monte Carlo skončil aj tretí nasadený Stanislas Wawrinka zo Švajčiarska, ktorý prehral so šestnástym nasadeným Pablom Cuevasom z Uruguaja v dvoch setoch dvakrát 4:6.Nezaváhal ďalší favorit Rafael Nadal. Štvrtý nasadený Španiel si poradil so štrnástym Nemcom Alexandrom Zverevom v dvoch setoch hladko 6:1 a 6:1.