Nadal nastúpi vo finále proti Thiemovi o rekordný 30. titul z Masters

dvojhra - semifinále:

Rafael Nadal (4-Šp.) - Novak Djokovič (2-Srb.) 6:2, 6:4,

Dominic Thiem (8-Rak.) - Pablo Cuevas (Urug.) 6:4, 6:4

Madrid 14. mája (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal a Rakúšan Dominic Thiem sa v nedeľu o 18.00 h stretnú vo finále dvojhry na turnaji Masters 1000 v Madride. Nadal si v semifinále ako nasadená štvorka poradil s dvojkou "pavúka" Srbom Novakom Djokovičom 6:2, 6:4 a ukončil sedemzápasovú sériu prehier s "Nolem". Thiem ako nasadená osmička zdolal Uruguajčana Pabla Cuevasa 6:4, 6:4.Nadal naposledy zdolal bývalú svetovú jednotku v júni 2014 vo finále Roland Garros. Španiel má šancu získať 30. titul z podujatí Masters a vyrovnať rekordný zápis Djokoviča, Thiem svoj premiérový. Pre Nadala to bude už ôsme madridské finále. V španielskej metropole triumfoval v rokoch 2005, 2010, 2013 a 2014.povedal pre akreditované médiá.Nadal natiahol svoju víťaznú šnúru na 14 zápasov. Na antuke v tejto sezóne triumfoval v Monte Carle i Barcelone. Pre Djokoviča to bol prvý turnaj po ukončení spolupráce so slovenským trénerom Mariánom Vajdom.