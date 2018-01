Nadal plánuje svoj návrat po zranení kolena na exhibícii v Melbourne

Španielsky tenista Rafael Nadal, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Melbourne 1. januára (TASR) - Rafael Nadal plánuje svoj návrat na kurty 10. januára na exhibičnom podujatí v Melbourne. Španielsky tenista sa nedávno odhlásil z turnaja ATP v Brisbane aj z turnaja v Sydney, aby si doliečil zranené koleno. Podľa agentúry AP sa Nadal chce pripojiť k Novakovi Djokovičovi a Stanovi Wawrinkovi do osemčlennej skupiny hráčov, ktorí budú v Melbourne vylučovacím spôsobom bojovať o prémiu 250.000 dolárov.Hybridný formát Tie Break Tens obsahuje iba samotné 10-bodové tajbrejky, nijaký zápas so setmi. Víťazom sa stane prvý hráč, ktorý získa 10 bodov. Exhibícia sa prvýkrát uskutočnila v roku 2015 v Londýne a videli ju už aj vo Viedni a Madride. S Nadalom by sa mali stretnúť Djokovič, Wawrinka, austrálska jednotka Nick Kyrgios a kapitán austrálskeho daviscupového tímu Lleyton Hewitt.uviedol Nadal.