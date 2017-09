Nadal postúpil suverénne do semifinále dvojhry na US Open

Rafael Nadal Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - štvrťfinále:

Rafael Nadal (1-Šp.) - Andrej Rubľov (Rus.) 6:1, 6:2, 6:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 6. septembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa suverénnym spôsobom prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Dvojnásobný newyorský šampión vo štvrťfinále ako nasadená jednotka po výbornom výkone deklasoval 19-ročného Rusa Andreja Rubľova 6:1, 6:2, 6:2. V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazovi nočného súboja medzi Švajčiarom Rogerom Federerom a Argentínčanom Juanom Martinom del Potrom.