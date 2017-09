Nadal sa prebojoval do osemfinále dvojhry na US Open

Na snímke španielsky tenista Rafael Nadal Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. septembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa prebojoval do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 3. kole ako nasadená jednotka zdolal Argentínčana Leonarda Mayera 6:7 (3), 6:3, 6:1, 6:4.Už aj Švajčiar Roger Federer je po sobotnej noci v osemfinále záverečného grandslamového podujatia sezóny. Po dvoch päťsetových bitkách si poľahky poradil so Španielom Felicianom Lopezom 6:3, 6:3, 7:5.uviedol tretí nasadený Federer na oficiálnej stránke US Open.Rafael Nadal (1-Šp.) - Leonardo Mayer (Arg.) 6:7 (3), 6:3, 6:1, 6:4, Roger Federer (3-Švaj.) - Feliciano Lopez (31-Šp.) 6:3, 6:3, 7:5