Nadal tretíkrát víťazom dvojhry, získal 16. grandslamový titul

Španielsky tenista Rafel Nadal sa raduje po víťazstve nad Argentínčanom Juanom Martinom del Potrom v semifinále dvojhry grandslamového tenisového turnaja US Open v New Yorku 8. septembra 2017. Nadal zvíťazil 4:6, 6:0, 6:3, 6:2. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - finále:



Rafael Nadal (1-Šp.) - Kevin Anderson (28-JAR) 6:3, 6:3, 6:4



Argentínsky tenista Juan Martin del Potro čaká napodanie Španiela Rafaela Nadala v semifinále dvojhry grandslamového tenisového turnaja US Open v New Yorku 8. septembra 2017. Nadal zvíťazil 4:6, 6:0, 6:3, 6:2. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. septembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal tretíkrát v kariére víťazom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vo finále si ako nasadená jednotka poradil s dvadsaťosmičkou "pavúka" Juhoafričanom Kevinom Andersonom hladko 6:3, 6:3, 6:4. Španiel získal celkovo 16. titul z podujatí veľkej štvorky a upevnil si druhé miesto v historických tabuľkách. Na čele je s 19 trofejami Švajčiar Roger Federer.Nadal v New Yorku nadviazal na triumfy z rokov 2013 a 2010, keď vo finále zdolal Srba Novaka Djokoviča. Po štvrtý raz ukoristil v jednej sezóne minimálne dva grandslamové tituly. V júni vyhral desiatykrát antukový Roland Garros v Paríži. Vo finále bol aj na Australian Open v Melbourne, kde podľahol po päťsetovej dráme Federerovi. Na harde sa naposledy tešil z titulu v januári 2014, keď nenašiel premožiteľa v katarskej Dauhe. Z Flushing Meadows si odnáša prémiu 3,7 milióna dolárov a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP Entry. Pred Federerom bude mať v pondelok na čele takmer 2000-bodový náskok.Pre 31-ročného Andersona je už postup do finále životný úspech. Doposiaľ posledný Juhoafričan, ktorý hral v New Yorku o titul, bol v roku 1965 Cliff Drysdale. V grandslamovom singlovom finále mala JAR naposledy zastúpenie vo Wimbledone 1985 zásluhou Kevina Currena. Na grandslamovú trofej vo dvojhre čakajú Juhoafričania od roku 1981, keď Johan Kriek vyhral Australian Open. Anderson bol najstarším debutantom v grandslamovom finále od júna 1973, keď Chorvát Niki Pilič ako 33-ročný hral o titul na Roland Garros.Nadal si v úvode finálového zápasu suverénne držal servis, zatiaľčo Anderson musel o každé svoje podanie tuho bojovať. V treťom i piatom geme odvrátil dva brejkbaly, no v siedmej aj v deviatej hre stratil servis a tak sa prvý set stal korisťou Nadala. Španiel ťažil z prepracovanej defenzívy, hral trpezlivo. Anderson sa snažil byť aktívny a diktovať tempo, mal na konte oveľa viac winnerov ako Nadal, no robil priveľa nevynútených chýb. O osude druhého setu rozhodol šiesty gem, v ktorom Nadal vďaka kvalitným returnom a úspešným zásahom na sieti prelomil podanie Andersona.Španiel sa na centri Arthura Ashea výborne pohyboval, dokázal pokrývať celý dvorec, žiadna loptička nebola pre neho stratená. Anderson sa trápil na returne, ani po druhom podaní Nadala ho nevedel zatlačiť do defenzívy. V treťom sete hneď v úvodnom geme opäť prišiel o servis a Nadal po potvrdení brejku už dotiahol zápas do víťazného konca. Za stavu 5:4 premenil po úspešnom voleji v poradí druhý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Andersonom už na 5:0. Počas celého duelu nepustil Juhoafričana ani k jedinémi brejkbalu.Nadal počas slávnostného ceremoniálu označil rok 2017 za výnimočný.Anderson v úvode svojho prejavu zablahoželal Nadalovi k titulu.povedal Juhoafričan, ktorý dal v mladosti prednosť štúdiu na univerzite v Illinois a do tenisového profikolotoča vstúpil neskôr.