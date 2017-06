Nadal získal na Roland Garros La Decimu a tvrdí: O rok som späť

Španiel Rafael Nadal oslavuje svoje desiate víťazstvo vo French Open po výhre nad Švajčiarom Stanom Wawrinkom vo finálovom zápase mužskej dvojhry na turnaji French Open na dvorcoch Roland Garros v Paríži 11. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 12. júna (TASR) - Rafael Nadal je opäť korunovaný kráľ antuky. Španielsky tenista triumfoval vo finále Roland Garros nad Švajčiarom Stanom Wawrinkom a získal "La Decimu" - svoj desiaty titul na parížskom grandslamovom turnaji v kariére.Nadal dokráčal k jubilejnému primátu dominantným spôsobom. Počas turnaja nestratil jediný set, na zdolanie súperov potreboval v priemere necelé dve hodiny. Suverénnu jazdu zakončil vo finále, keď šampiónovi z roku 2014 dovolil uhrať len šesť gemov. Po dvojici Ken Rosewall, Pete Sampras sa stal len tretím mužom v histórii, ktorý vyhral grandslamový turnaj ako tínedžer, vo svojich 20-tich i 30-tich rokoch. Celkovo má po nedeli vo svojej zbierke 15 titulov z turnajov veľkej štvorky. Viac ich vyhral už len Wawrinkov krajan Roger Federer.vravel 31-ročný Španiel po finálovom triumfe. Wawrinka pred nedeľou vyhral všetky tri grandslamové finále, do ktorých dostal. Proti Nadalovi však nemal šancu, čo priznal aj pred médiami.povedal Švajčiar.Nadal mal minulý rok ťažkosti so zraneniami a mnohí už predpovedali jeho ústup z najvyšších pozícií. Na Roland Garros 2016 odstúpil z turnaja pred duelom tretieho kola pre problémy so zápästím. Opäť však ukázal nezlomnú vôľu, bojového ducha a vrátil sa na vrchol.dodal Nadal.Jeho bilancia na Roland Garros je viac ako úctyhodná, z 81 zápasov prehral len dva. Iba Margaret Courtová vyhrala viac titulov na jednom grandslamovom podujatí, i keď sedem z jej 11 primátov na Australian Open získala predtým, ako sa stal tenis profesionálnym. Martina Navrátilová ovládla Wimbledon deväťkrát, Federer a Sampras na rovnakom turnaji uspeli sedemkrát.Po nedeľňajšom triumfe Nadala na kurte Philippa Chatriera prepukli emócie. Španiel zavolal na kurt kouča a strýka v jednej osobe Toniho Nadala. Ten trénoval svojho synovca od detstva, ale na začiatku roka oznámil, že aktuálna sezóna bude pre neho poslednou na okruhu ATP. Pri tenise však zostane a bude viesť Nadalovu akadémiu pre mládež na Malorke.povedal so slzami v očiach Toni Nadal. Jeho funkciu preberie Carlos Moya. Šampión Roland Garros 1998 je súčasť Nadalovho tímu od vlaňajšieho decembra.