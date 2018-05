Nadal získal ôsmy titul na turnaji ATP v Ríme

Španielsky tenista Rafael Nadal sa teší po výhre nad Grékom Stefanosom Tsitsipasom vo finále mužskej dvojhry na turnaji ATP v Barcelone 29. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



dvojhra - finále:



Rafael Nadal (1-Šp.) - Alexander Zverev (2-Nem.) 6:1, 1:6, 6:3

Rím 20. mája (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa po víťazstve 6:1, 1:6 a 6:3 nad Nemcom Alexandrom Zverevom stal víťazom nedeľňajšieho finále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme. Na podujatí tak získal rekordný ôsmy titul.Nadal uspel v talianskej metropole v rokoch 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 a 2018. Nasadená jednotka Nadal vyhral prvý set 6:1, no v druhom s turnajovou dvojkou a obhajcom titul prehral 1:6. V rozhodujúcom sete vstúpil do hry aj dážď, zápas bol prerušený, napokon sa so situáciou lepšie vyrovnal španielsky favorit.