Nadal získal v Paríži jubilejný desiaty titul, nestratil ani set

Trofej pre víťaza vidno za Španielom Rafaelom Nadalom, ktorý vracia loptičku Švajčiarovi Stanovi Wawrinkovi vo finálovom zápase mužskej dvojhry na turnaji French Open na dvorcoch Roland Garros v Paríži 11. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Španiel Rafael Nadal oslavuje svoje desiate víťazstvo vo French Open po výhre nad Švajčiarom Stanom Wawrinkom vo finálovom zápase mužskej dvojhry na turnaji French Open na dvorcoch Roland Garros v Paríži 11. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - finále:



Rafael Nadal (4-Šp.) - Stan Wawrinka (3-Švajč.) 6:2, 6:3, 6:1

Paríž 11. júna (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal desiatykrát v kariére víťazom grandslamového turnaja Roland Garros. Vo finále dvojhry na parížskej antuke ako nasadená štvorka deklasoval trojku "pavúka" Švajčiara Stana Wawrinku 6:2, 6:3, 6:1. Nadal získal celkovo 15. titul z podujatí veľkej štvorky a v historických tabuľkách sa osamostatnil od legendárneho Američana Petea Samprasa, s ktorým sa delil o druhé miesto. Na čele je s 18 grandslamovými trofejami šampión Australian Open Švajčiar Roger Federer.Nadal ako prvý tenista v Open ére vyhral ten istý grandslamový turnaj desaťkrát. Tohtoročným Roland Garros prešiel ako nôž maslom, keď v celom priebehu turnaja neprehral ani jediný set, pričom stratil iba 35 gemov. Po nedeľňajšom dueli na dvorci Philippa Chatriera má na antukovom vrchole sezóny impozantnú bilanciu 79:2, vo finále ešte nenašiel premožiteľa. Na parížsky trón sa vrátil po trojročnej prestávke. Vlani vo francúzskej metropole neštartoval pre zranenie, v roku 2015 skončil na rakete Srba Novaka Djokoviča. Vďaka jubilejnému triumfu zinkasuje prémiu 2,1 milióna eur a do svetového rebríčka ATP Entry si pripíše 2000 bodov. V jeho pondelňajšom vydaní sa posunie na druhé miesto za Brita Andyho Murrayho.Wawrinka nevyužil šancu na zisk štvrtého veľkého titulu a po prvý raz ťahal v grandslamovom finále za kratší koniec. Počas celého zápasu nenašiel recept na skvelú hru Nadala, ktorý výborne servoval i returnoval a vďaka drvivému forhendu diktoval tempo výmen. Wawrinka mal nízku percentuálnu úspešnosť prvého podania a robil príliš veľa nevynútených chýb z forhendu. Švajčiar sa nedostal ani k svojim obľúbeným bekhendovým longlajnom, ktorými v parížskom finále v roku 2015 i vo vlaňajšom vyvrcholení US Open zničil Djokoviča.Za stavu 1:1 mal Wawrinka k dispozícii brejkbal, Nadal ho však odvrátil a vo štvrtom geme si vypracoval štyri možnosti na zisk súperovho servisu. Wawrinka síce vyrovnal na 2:2, no v ďalších minútach Nadal ovládol dianie na centri. Uhral sedem gemov za sebou, prvý set získal jasne vo svoj prospech a v druhom si vybudoval náskok 3:0. Parížski diváci chceli vidieť vyrovnanejšie finále a snažili sa Wawrinku vyburcovať, no Nadal bez problémov zvládol koncovku druhého setu. Frustrovaný Švajčiar za stavu 3:5 a 15:30 po neúspešnom pokuse o obhodenie rozbil raketu a od francúzskeho empajrového rozhodcu Pascala Mariu dostal varovanie.Nadal robil minimum chýb, jeho údery mali správnu dĺžku i razanciu. Pred začiatkom antukovej sezóny so svojím trénerom Carlosom Moyom popracoval na bekhende a proti Wawrinkovi potvrdzoval, že aj tento úder môže byť jeho silnou zbraňou. V treťom sete po dvoch brejkoch odskočil Wawrinkovi na 4:1 a zápas s prehľadom dotiahol do úspešného konca. V siedmom geme premenil v poradí druhý mečbal, v Paríži získal titul s prívlastkom "La Decima" a upravil vzájomnú bilanciu s Wawrinkom na 16:3. Nadal sa stal vo veku 31 rokov a osem dní najstarším hráčom, ktorý vybojoval 15. grandslamovú trofej.Nadal bol po jubilejnom parížskom triumfe dojatý.povedal Španiel v prvom pozápasovom rozhovore.