Nadchádzajúci summit G20 môže priniesť mnohé prekvapenia

Hamburg 7. júla (TASR) - Tohtoročný summit skupiny G20, ktorá združuje najvýznamnejšie vyspelé a rozvojové krajiny sveta, bude mať mimoriadny význam. Vyhlásil to vo štvrtok nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel ako predstaviteľ hostiteľskej krajiny, ktorá v súčasnosti tomuto medzinárodnému fóru predsedá.povedal Gabriel pre nemeckú mediálnu skupinu Funke Mediengruppe ohľadne dvojdňového summitu, ktorý sa začína v piatok v Hamburgu za prísnych bezpečnostných opatrení.Témami tohtoročného stretnutia lídrov 19 krajín sveta a Európskej únie sú opäť obchod, bezpečnosť a životné prostredie. Ako však upozorňuje agentúra DPA, zúčastneníMédiá pritom poukazujú na situáciu po nedávnom summite užšej skupiny G7, kde prezident USA Donald Trump odmietol prispieť ku konsenzu v oblasti boja proti klimatickej zmene. Nejasné sú taktiež úlohy, ktoré zohrajú prezidenti Číny a Turecka, alebo výsledky očakávaného prvého bilaterálneho stretnutia Trumpa s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.Nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá sa ešte v stredu stretla v Berlíne s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom a v predvečer summitu rokovala v Hamburgu s Donaldom Trumpom, vyjadrila očakávanie, že nadchádzajúce rokovania budú zložité. Vzhľadom na úzku spoluprácu Nemecka s predchádzajúcou a nasledujúcou predsedníckou krajinou G20 (Čína a Argentína) však dúfa, že bude možné "prekonať niektoré úskalia, aj keď sa ešte nedá povedať, ako bude vyzerať konečný výsledok".Výrazným sprievodným znakom summitu v Hamburgu sú prísne bezpečnostné opatrenia, prijaté najmä v súvislosti s ohlásenými masovými protestmi odporcov globalizácie. Podľa rôznych zdrojov bude toto druhé najväčšie mesto Nemecka strážiť 19.000-20.000 policajtov, zatiaľ čo počet demonštrantov sa odhaduje na 100.000. Organizátori tiež očakávajú prítomnosť zhruba 4800 zahraničných novinárov.Gabriel označil za desivé, že stretnutie lídrov G20 musí prebiehať za týchto okolností, pričom však vyjadril presvedčenie, že bez podujatí tohto druhu by ". Podľa ministra je dialóg v rámci G20 pre svet životne dôležitý, zatiaľ čo Nemecko je preň "presne tým pravým hostiteľom".Na margo ohlásených protestov Gabriel dodal, že dokáže pochopiť nespokojnosť mnohých ľudí s terajšími pomermi vo svete, keďže takisto patrí medzi nich. Avšak upozornil, že Nemci a Európania sa budú v Hamburgu zasadzovať za to, aby bol svet pokojnejším a spravodlivejším. "vyjadril sa šéf nemeckej diplomacie, ktorý tiež avizoval sebavedomý prístup Nemcov a ostatných Európanov k Trumpovi počas nadchádzajúcich rokovaní.Ohľadne očakávaného prvého stretnutia Trumpa s Putinom dúfa nemecká vláda v dosiahnutieWashingtonu s Moskvou. "Potrebujeme konečne nový začiatok pre uvoľnenie napätia a odzbrojenie," povedal Gabriel.Hlavnými témami na stretnutí Trumpa s Putinom budú podľa očakávania konflikty v Sýrii a na Ukrajine, terorizmus a obmedzenie zbrojenia, uviedol začiatkom týždňa Kremeľ.