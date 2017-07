Nadnárodné firmy doplácajú v Česku na daniach rekordné sumy

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 9. júla (TASR) - Nadnárodné firmy ešte nikdy v Česku nedoplácali na daniach toľko ako za minulý rok. Finančné úrady sa zamerali na to, či nevyvádzajú zisky do svojich zahraničných pobočiek a dodatočne im vymerali dane v hodnote 880 miliónov Kč (33,74 milióna eur). To je podľa najčerstvejších údajov finančnej správy dvakrát toľko ako v predchádzajúcom roku.Vysoké doplatky sú dôsledkom rastúceho tlaku štátu na veľké spoločnosti, ktoré mu musia posielať stále viac a presnejších informácií o svojom podnikaní. Pre úradníkov je potom jednoduchšie odhaliť úsilie ušetriť na daniach a firmu donútiť, aby peniaze štátu doplatila, uviedol server iHNED.cz.povedala námestníčka ministra financií pre dane a clá Alena Schillerová. Okrem elektronickej evidencie hotovostných tržieb a kontrolného hlásenia, keď platcovia DPH poskytujú štátu prehľad o všetkých svojich faktúrach, vedia úradníci aj o tom, ako medzi sebou obchodujú majetkovo prepojené firmy.Práve tie týmto spôsobom často vyvádzajú svoje zisky do krajín, kde sú priaznivejšie dane. Robia to obyčajne tak, že česká pobočka nakúpi od svojej zahraničnej matky služby za ceny, ktoré sú omnoho vyššie než na trhu. Pomocou toho postupne "odkloní" celý zisk do zahraničia. Podľa ministerstva financií takto Česko ročne prichádza o 10 až 15 miliárd Kč.Od roku 2015 preto musia spoločnosti, ktoré zároveň pôsobia v zahraničí, alebo sú v strate, poskytovať podrobný prehľad o svojich obchodoch so spriaznenými podnikmi v zahraničí. A ak úradníci zistia, že zmienené obchody sú za prehnané ceny, firme ich neuznajú a donútia ju doplatiť dane. Za minulý rok takto spoločnostiam škrtli straty v celkovej výške 8,5 miliardy Kč a dodatočne vymerali zmienený daňový doplatok 880 miliónov Kč.Schillerová dodala, že povinnosť hlásiť obchody majetkovo prepojených firiem uľahčila nielen samotné kontroly, ale niektoré firmy dokonca začali samy podávať dodatočné daňové priznania. V nich už uviedli skutočné náklady a dane doplatili bez donútenia daňovými úradníkmi, čím sa vyhli pokute.Tlak na odkrývanie úsilia ušetriť na daniach prostredníctvom odlievania ziskov do inej krajiny teraz zvyšuje aj dohoda najvyspelejších krajín sveta z organizácie OECD. Finančné úrady jednotlivých štátov si medzi sebou vymieňajú informácie o ziskoch a stratách najväčších firiem, konkrétne s ročným obratom viac než 750 miliónov eur.V zahraničí to už funguje, ale českí poslanci doteraz nestihli príslušný zákon schváliť. Stať by sa tak malo na prvej schôdzi snemovne po prázdninách. České podniky tak svoje zisky a straty odkryjú až o rok a štvrť neskôr než väčšina ostatných krajín. Týmto odkladom ale veľké české podniky nič nezískajú - informácie budú musieť podať spätne ako za tento, tak aj za minulý rok.