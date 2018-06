Nadovšetko praktický monitoring vozidiel

Čoraz viac nás láka sledovať a usmerňovať činnosť tých, ktorí v aute sedia legálne. Šikovné dispečerské a manažérske aplikácie vám rozhodne uľahčia podnikanie.

Monitorujete a plánujete trasy vozidiel

Nie je nič lepšie ako si svoj pracovný deň užiť bez zbytočného stresu. Samozrejme, že hneď nemusí byť reč o nohách vyložených na stole a rukách za hlavou. Podnikať bez toho, aby sa každú chvíľu vynárali nové a nové problémy, sa práveže dá len prípade, že sme aktívni vo všetkých smeroch a sme konkurencieschopní. Aby sme však odsledovali všetko, čo sa vo firme deje, pravdepodobne by sme sa museli rozdvojiť. Práve v týchto prípadoch je dobré obrátiť sa na technické hračky a rôzne aplikácie, ktoré sa ovládajú tak intuitívne, že to zvládne naozaj každý. Monitoring vozidiel nie je na trhu nijakou novinkou, no práve v dobe, keď nevieme, čo skôr, je vítaný. Kto by nechcel mať celý chod svojho vozového parku doslova pod palcom? Určite by to vďačne prijal každý, kto vlastní viacero firemných vozidiel a pomaly nad nimi začína strácať prehľad.

S praktickým monitoringom vozidiel dokážete zadávať šoférom úlohy pár dní vopred a dohliadate na ich plnenie. Ak by počas pracovného dňa nastala situácia, ktorú s vami potrebujú prekonzultovať, môžete využiť online chat, ktorý umožní riešiť problémy operatívne a bez zbytočných zdržaní. Pár minút do plusu šoféri monitorovaných vozidiel získajú aj vďaka stále aktualizovanej navigácii, informujúcej i o dopravných zdržaniach na konkrétnych cestných úsekoch. Rovnako účelné je aj tlačidlo na privolanie rýchlej pomoci. Na cestách sa môže odohrať čokoľvek a životy šoférov i náklad, ktorý vezú, môžu byť ohrozené následkom dopravnej nehody alebo násilného prepadnutia. Myslieť hneď na najhoršie nie je správne, ale poistiť sa nezaškodí.

S monitoringom vozidiel o krok vpred

Sú vozidlá vo vašom vozovom využívané efektívne? Zistite to pomocou múdrych manažérskych aplikácií. Monitoring vozidiel nesleduje len polohu auta v teréne, ale napríklad ešte aj stav paliva v nádrži, nabehnuté kilometre či dokonca spôsob jazdy vašich šoférov. Keď za vami teda najbližšie prídu s pokutovým bločkom, vy budete motivovaní si detailnejšie v záznamoch prezrieť štýl ich jazdy a či dodržiavali stanovené rýchlosti. Na základe toho sa rozhodnete, či o takého zamestnanca stojíte. Určite nepoteší, ak navyše odhalíte, že mal počas pracovného dňa zbytočne dlhé prestávky alebo sa zastavoval na miestach, ktoré ste mu vopred nenaplánovali. S monitoringom vozidiel ušetríte nervy, čas, ale aj financie, preto sa doň oplatí zainvestovať.