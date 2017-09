Nádvorie kaštieľa v Čičmanoch rozozvučia fujaristi z celého Slovenska

Fujary, ilustračné foto Foto: TASR/Adriána Antošková Fujary, ilustračné foto Foto: TASR/Adriána Antošková

Čičmany 23. septembra (TASR) – Viac ako 60 fujaristov z celého Slovenska rozozvučí dnes a v nedeľu (24. 9.) nádvorie kaštieľa v rázovitej obci Čičmany počas celoslovenského stretnutia fujaristov v rámci programu Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane.Ako informovala Daniela Srnanková z Krajského kultúrneho strediska v Žiline, návštevníkom sa v malebných Čičmanoch predstavia folklórny súbor (FS) Heľpan z Heľpy, FS Poľana zo Zvolena, FS Stavbár zo Žiliny, Združenie autentického folklóru Pohronci z Banskej Bystrice, Trombitáši folklórnej skupiny Hájiček z Chrenovca-Brusna, Trombitáši Štefánikovci, domáca folklórna skupina Lastovienka z Čičmian, interpretka ľudových piesní Anka Šatanová, no predovšetkým viac ako 60 fujaristov z celého Slovenska.Súčasťou podujatia je výstava pastierskych hudobných nástrojov Odkazy majstrov v Kaštieli Čičmany. Na výstave sa predstavia majstri fujaristi - výrobcovia Alexander Králik zo Zvolena, Jaroslav Škoda z Banskej Bystrice, Ľubomír Párička z Martina a Vít Pieš, rodák z Čičmian. Čestným hosťom vernisáže i celého podujatia bude významný etnomuzikológ, hudobný vedec a univerzitný profesor Oskár Elschek. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená oddnes do 6. októbra.„Slovenská fujara je zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Pôvodne pastiersky hudobný nástroj patrí medzi obľúbené tradičné ľudové hudobné nástroje aj dnes, získal si srdcia mnohých ľudí,“ doplnila Srnanková.Organizátormi Celoslovenského stretnutia fujaristov i výstavy Odkazy majstrov sú Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, obec Čičmany, ZAF Pohronci a Kaštieľ Čičmany. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.