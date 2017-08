Nadzvukové lietadlo, ktoré má nahradiť Concorde už testujú

Americká vesmírna agentúra NASA dosiahla významný medzník v snahe priblížiť cestujúcim nadzvukové lietanie aj ponad obývané oblasti. Dokončujú návrh lietadla pre tichú nadzvukovú dopravu. Ide o počiatočnú fázu vývoja experimentálneho lietadla, inak známu ako rovina X. Cieľom celého projektu je znížiť hluk, ktorý vzniká pri aerodynamickom tresku pri nadzvukovej rýchlosti.





S prototypom takzvaného lietadla X budú lietať ponad zaľudnené oblasti, aby zhromaždili údaje potrebné pre regulačné orgány, ktoré umožnia nadzvukový let nad pevninou v Spojených štátoch a inde vo svete. Aerodynamický tresk pri nadzvukovej rýchlosti bol jedným z problémov, s ktorými sa potýkalo lietadlo Concorde. Nové technológie by však vplyv veľkej rýchlosti mali zmenšiť.



NASA spolupracovala s hlavným dodávateľom Lockheed Martin na predbežnom návrhu. Minulý mesiac model v skutočnej veľkosti dokončil testovanie v nadzvukovom aerodynamickom tuneli v Clevelande.



Po úspešnom dokončení projektu môže projektový tím NASA uzavrieť zmluvu na vybudovanie pilotovaného, jednomotorového X-lietadla za asi 390 miliónov dolárov. Letové testovanie by tak mohlo začať už v roku 2021. Nadzvukové lety zásadne skrátia čas letu. Z New Yorku do Londýna by let trval asi tri hodiny.