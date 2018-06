NAFTA: D. Trump preferuje samostatné dohody s Kanadou a Mexikom

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump zvažuje odklon od súčasných rokovaní o úprave Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) smerom k separátnym rozhovorom s Kanadou a Mexikom. Uviedol to v utorok ekonomický poradca prezidenta Larry Kudlow.povedal Kudlow v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News.Trump už koncom minulého týždňa naznačil, že namiesto NAFTA by radšej s Kanadou a Mexikom uzatvoril dvojstranné dohody. Opäť, ako to urobil už niekoľkokrát predtým, uviedol, že NAFTA je pre Spojené štáty hrozný projekt a susedia USA v rámci tohto projektuPodľa neho myšlienka trojstrannej obchodnej dohody v situácii, keď sa rozhovory o úprave NAFTA nedarí dotiahnuť do úspešného konca, nemá zmysel. Zopakoval, že NAFTA je pre USA nevýhodná od prvého dňa jej vzniku. Ako dodal, Spojené štáty prichádzajú v obchode s Kanadou o množstvo peňazí a v obchode s Mexikom o celý majetok.vyhlásil Trump.